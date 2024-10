Live TMW Cambiaso: "Il mister è importante per me. Domani dobbiamo tenere la palla"

18:00 - Andrea Cambiaso presenta Lipsia-Juventus, gara valida per la seconda giornata di Champions League, in programma domani alle 21 alla Red Bull Arena. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, prevista per le ore 18:15, in diretta.

18:16 Inizia la conferenza stampa di Andrea Cambiaso

Come state vivendo la vigilia?

Noi stiamo bene, è un buon momento questo. Continuiamo così. Dobbiamo affrontarla al meglio domani".

Che sfida ti immagini in uno stadio caldo?

"Sarà bellissimo giocare domani in un ambiente infuocato. Dovremo essere bravi a gestire la pressione".

Quali sono i timori per la sfida di domani?

"Loro sono una grande squadra ed hanno grandi giocatori, che corrono, che hanno fame, sono molto completi in quasi tutti i reparti Giocano molto di squadra. Arriviamo bene, siamo sicuri che sarà una bella partita".

Dopo Napoli è scattata una scintilla per voi?

"Speriamo, dobbiamo continuare il nostro processo di crescita. Stiamo facendo bene. Col Napoli abbiamo giocato un'ottima partita, così come con il Genoa. Continuiamo a fare il nostro lavoro al meglio".

Che partita ti immagini domani?

"Tenere la palla. Dobbiamo cercare di tenere la palla il più tempo possibile. Loro hanno molta gamba, vogliamo ribattere questo. Cercare di tenere la palla".

Come state dal punto di vista fisico?

"No bene bene. Giocare è l'allenamento più bello e dobbiamo continuare così, perchè con il Genoa abbiamo dimostrato una buona condizione Enel secondo tempo siamo usciti meglio. Dobbiamo continuare così. Fisicamente stiamo bene".

Come stai vivendo il ritorno nello stadio in cui sei stato eliminato con l'Italia?

"Due situazioni diverse. In nazionale giocavamo in una competizione ristretta dove ti giochi tutto in poche partite. Questa è una competizione più lunga. Sono due ambienti totalmente diversi. Oggi noi arriviamo con tanta voglia e fame per fare una grande partita".

Dove ti senti maggiormente migliorato?

"Ho imparato tanto dal mister, sono onesto. E' importante per me e continuerà ad esserlo.. Ne ho tante, da migliorare. A volte mentalmente stacco un po' la spina e non è facile, devo farlo".

Esiste una Juve di Coppa?

"Dobbiamo giocare anche in funzione del nostro avversario, ma le caratteristiche sono fondamentali. Non credo ci siano due Juve diverse, ripeto: dipende anche dall'avversario che affrontiamo".

L'emozioni della Champions...

"Non pensavo di giocarla, quello sì. Sono davvero molto fortunato a essere qua. Sono orgoglioso. Domani darò il meglio di me. La Champions è' una cosa incredibile, ho rotto il ghiaccio due settimane fa, ma sentire quest'atmosfera è diverso".

Termina la conferenza stampa di Andrea Cambiaso