Caos Lazio-Torino: scontro totale, si va verso un nuovo caso Juventus-Napoli. Il punto

vedi letture

Un vero e proprio caos. Quella relativo alla gara tra Lazio e Torino è una matassa il cui nodo ancora non si scioglie. La situazione al momento è la seguente: la gara è in programma per oggi alle 18:30, il Torino però ha avuto otto giocatori colpiti dalla variante inglese del Covid-19. Un focolaio che ha portato la ASL ha bloccare gli allenamenti del club e a bypassare di fatto anche il protocollo: per queste varianti non è stato difatti codificato. Niente bolla e isolamento domiciliare.

Lazio-Torino come Torino-Sassuolo? Scontro totale. Perché il Torino viene fermato dalla ASL (per la quale l'isolamento domiciliare scade alle 24 di oggi), mentre per la Lega Calcio non ci sono stati rinvii ufficiali. Spiega Il Messaggero che si va verso un nuovo caso Juve-Napoli. Dunque 3-0 a tavolino e via in tribunale. Con finale al Collegio di Garanzia del Coni che ha già ribaltato una sentenza che ora fa giurisprudenza. Se invece oggi venisse disposto il rinvio, calendario alla mano, si potrebbe recuperare il 7 aprile (se la Lazio uscirà dalla Champions)