Capello: "L'Inter ha dato una spallata alle rivali con la vittoria nel derby ma niente è deciso"

Fabio Capello, decano dei tecnici italiani e opinionista Sky, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport facendo le carte al rush finale per la corsa scudetto: "La vittoria in Coppa Italia da parte dell'Inter è una spallata alle rivali da un punto di vista psicologico ma ricordiamoci che quel 3-0 porta solo alla finale, non ti concede automaticamente lo scudetto. Ha dato grande fiducia alla squadra di Inzaghi anche se il risultato non dice tutto perché il Milan non meritava la sconfitta. La lotta è aperta e saranno le prossime gare a decidere il titolo. Sulla carta la Roma è l'ultimo big match per i nerazzurri ma niente sarà facile per nessuno, anche vincere a Bologna non sarà semplice".