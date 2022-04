Capello: "Radu ha commesso un errore madornale. L'Inter stasera meritava molto di più"

Presente negli studi di 'Sky', Fabio Capello ha così commentato la sconfitta rimediata dall'Inter al Dall'Ara di Bologna: "Radu ha commesso un errore madornale, il controllo con l'esterno è una cosa che condanna molto spesso i portieri che non hanno una tecnica sopraffina. Per l'Inter ora sarà importante la reazione nella prossima partita, dopo la vittoria contro la Juve era ripartita molto bene, giocando bene e da squadra. Ora invece non sappiamo quale sarà la reazione. L'Inter stasera non meritava la sconfitta, meritava molto di più. Medel per il Bologna è stato un recupero molto importante".