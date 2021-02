Capello sulla Juve: "Inaccettabile non entrare in campo con la giusta concentrazione"

Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Porto: "Non entrare in campo con concentrazione è inaccettabile, c'è stata troppa superficialità. Nel primo tempo l'errore madornale di Bentancur, nel secondo otto difensori non sono stati attenti contro tre giocatori del Porto. Così non può andare".