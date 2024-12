Carlos Augusto: "Felice di essere tornato a fare gol. Siamo l'Inter e dobbiamo vincere"

Successo casalingo per l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 2-0 sul Como nel posticipo del lunedì sera per tre punti che possono proiettano la squadra nei quarti alti della classifica. Dopo la sfida di San Siro l'esterno sinistro Carlos Augusto ha commentato ai microfoni di Rai Sport: "Per noi, la squadra e i tifosi è stato bello vincere - esordisce il laterale nerazzurro -. Ora abbiamo Natale con le nostre famiglie per ricaricarci.

E' stata una vittoria importante contro una squadra che gioca bene. Una bella vittoria. Sono felice di essere tornato a fare gol, lavoriamo tanto sui corner durante la settimana. Sappiamo quanto è importante per sbloccare le partite. Sono contento per me e per Marcus, per tutta la squadra che ha approcciato bene la gara. E' stato un anno incredibile, quello passato, ma sappiamo che ogni stagione è diversa. Il nostro gruppo è unito, anche nelle difficoltà.

Abbiamo tante gare ravvicinate, il campionato è lungo, ma siamo l'Inter e dobbiamo vincere. Proviamo a farlo in ogni competizione - ha concluso Carlos Augusto - sappiamo quanto è difficile, ma abbiamo fiducia nel gruppo. Faccio gli auguri ai tifosi che sono venuti allo stadio e a tutti quelli che lavorano nell'Inter".