Casini: "Bocciatura Superlega non vincolante. Ma è importante per la tenuta di tutto lo sport"

Il parere negativo dell'avvocato generale UE sulla Superlega è stato oggetto di discussione anche nell'assemblea di Lega Serie A di oggi. Il presidente Lorenzo Casini ne ha parlato così: "È un passaggio importante ma non vincolante. Detto questo, è un organo estremamente autorevole ed è un segnale importante per la tenuta dello sport. Il fatto di difendere o di mantenere il sistema piramidale col principio olimpico è un segnale importante, per la tenuta del sistema. Poi attenderemo la sentenza".

La conferenza stampa del presidente Casini.