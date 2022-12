Caso Juve, Casini replica a Tebas: "Parole non comprensibili, non si commentano le indagini"

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, non commenta il caso Juventus, ma giudica inopportune le uscite di Javier Tebas e in generale della Liga spagnola: "Non la reputo una posizione comprensibile, per la stessa ragione che ho detto prima: ci sono indagini in corso e non si commentano le indagini in corso".

