Castillejo e il Milan, titoli di coda. Può tornare in patria: c'è l'Espanyol

Samu Castillejo e l'Italia, siamo ai titoli di coda? Il ventiseienne esterno spagnolo potrebbe ritornare in patria. 25 presenze e 1 solo gol in questa Serie A, non è tra i perni della formazione di Stefano Pioli ma ha comunque un ampio minutaggio. Il club non lo considera però tra gli incedibili e per questo, spiega Sport, potrebbe rientrare in Spagna. Sul giocatore, arrivato nel 2018 dal Villarreal, scuola Malaga, ci sono Valencia ed Espanyol.