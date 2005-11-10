Ufficiale Carrarese, accordo con la Juventus per prolungare il prestito di Rouhi. La nota

Dopo le quindici presenze, con un gol e un assist, nella seconda metà della scorsa stagione per il difensore Rouhi l'avventura alla Carrarese proseguirà anche in questa stagione. Il club toscano ha infatti annunciato di aver prolungato il prestito del giocatore della Juventus.

La nota della Carrarese su Rouhi

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Rouhi, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027.

L’esterno, classe 2004, di piede mancino, è noto per la sua capacità di arrivare con facilità al cross, per la sua spinta offensiva e per l’ottima tecnica individuale che unita alla sua velocità, lo rendono un giocatore imprevedibile anche negli inserimenti. Il calciatore svedese, dopo una lunga trafila nel settore giovanile della Juventus, ha avuto modo di imporsi nel calcio professionistico con la Juventus Next Gen in Serie C, e successivamente con la prima squadra della Juventus, con la quale è stato impiegato in 6 occasioni, tra Serie A e Champions League. L’anno scorso, in Serie B, sempre alla corte degli apuani, ha messo a referto 15 presenze condite da una rete e un assist".

La nota della Juventus sul prestito di Rouhi

"Secondo prestito consecutivo alla Carrarese per Jonas Rouhi, che dopo aver giocato con la squadra toscana nella seconda parte della stagione 2025/26, passa di nuovo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 nel club che milita in Serie B.

L’esterno svedese classe 2004, protagonista di una crescita costante nel Settore Giovanile bianconero, ha giocato complessivamente 39 partite in tutte le competizioni con la Juventus Next Gen prima del passaggio in Prima Squadra. Con la Carrarese, dallo scorso gennaio, ha raccolto 15 presenze in Serie B, realizzando anche un gol".