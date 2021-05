Ce la farete ad arrivare settimi? Fonseca: "È il nostro obiettivo, vogliamo vincerle tutte"

Ce la farete ad arrivare settimi? "Vogliamo, adesso abbiamo una partita difficile come il derby, ma in queste due partite vogliamo vincere", è stata la risposta a Sky Sport di mister Paulo Fonseca dopo la sconfitta patita in casa dell'Inter per 3-1.

I giallorossi devono ringraziare la Juve, che ha battuto in trasferta il Sassuolo lasciandoli per il momento con un piede nella prossima Europa League.