Ceferin: "Real, Milan, Juve e Barça devono decidere con chi stare". La Champions è a rischio

Aleksander Ceferin torna all'attacco e lo fa attraverso Associated Press. Nel mirino del presidente della UEFA ci sono i 4 club "ribelli" che non hanno ancora annunciato ufficialmente di abbandonare il progetto della Superlega: "Sebbene la Superlega sia implosa dopo essere stata rapidamente abbandonata dalla maggior parte dei partecipanti, Real Madrid, Barcellona, ​​Juventus e Milan non hanno lasciato il progetto e potrebbero subire alcune conseguenze", ha detto Ceferin. "È chiaro che i club dovranno decidere se sono un club di Superlega o se sono un club europeo. Nel primo caso, non giocheranno in Champions League, ovviamente. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro stessa competizione".