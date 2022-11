Cesari sul contatto Rebic-Duncan prima del 2-1 del Milan: "Mai fallo, il viola allarga la gamba"

Graziano Cesari, nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato i vari casi da moviola della sfida tra Milan e Fiorentina di ieri sera. In particolare, si è espresso così sul contatto tra Duncan e Rebic a centrocampo da cui nasce poi l'azione del 2-1: "Siamo a inizio azione, siamo a centrocampo. Sozza è molto vicino. È la gamba destra di Duncan che sia allarga su Rebic: mai fallo. È il giocatore della Fiorentina che allarga il compasso per cercare di ostacolare in qualche modo l’intervento di Rebic. Fa benissimo il direttore di gara a far proseguire l’azione”