"Champions? Ci crediamo fino alla fine". Rivedi Fonseca dopo Sassuolo-Roma 2-2

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, commenta così il pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo. "Sono deluso per il risultato, è stato un peccato non vincere con il Sassuolo dopo essere stati a lungo in vantaggio, ma non sono deluso per la squadra. Non mi aspettato di soffrire dopo aver segnato il secondo gol, ma grande merito va al Sassuolo. Non è facile giocare qui, il Sassuolo è una grande squadra che gioca molto bene. Abbiamo dato tutto per vincere.

La gara con l'Ajax?

"Ho sensazioni positive, l'Ajax una grandissima squadra ma noi crediamo nei nostri mezzi. Champions? Ci crediamo, ma adesso dobbiamo pensare solo alla sfida con l'Ajax".

