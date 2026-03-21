Che colpo per la Cremonese, Bianchetti: "Ci siamo ritrovati, la parola d'ordine è coraggio"

Il difensore della Cremonese Matteo Bianchetti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria cruciale centrata al Tardini contro il Parma. Queste le sue parole:

Vittoria da squadra, avete dimostrato di voler uscire da quella zona di classifica:

"Veniamo da tre mesi in cui abbiamo provato di tutto ma peccavamo sempre in qualcosa, alla prima difficoltà mollavamo, invece oggi ci siamo ritrovati. Avevamo bisogno di una scintilla, abbiamo tenuto bene e con il gran gol di Youssef l’abbiamo indirizzata".

Che corde ha toccato Giampaolo?

"Al suo arrivo il mister ci ha dato 2-3 linee da seguire, c'era poco tempo e abbiamo lavorato molto con i video. Ci ha detto di liberare la testa e non avere paura di sbagliare, poi integreremo i suoi dettami. La parola d’ordine è stata coraggio".

La Cremonese si salverà?

"Noi ci crediamo tantissimo, son sicuro che se giocheremo come oggi ci toglieremo grosse soddisfazioni".