Cremonese, Bianchetti costretto al forfait all'ultimo secondo: al suo posto dentro Ceccherini
Cambio imprevisto e dell'ultimo momento in casa Cremonese, nell'undici di partenza della sfida contro il Torino. Nonostante fosse inizialmente in distinta, resta fuori capitan bianchetti, con Ceccherini che prende così il suo posto al fianco di Baschirotto e Terracciano. "Un cambio nella formazione iniziale: non ci sarà Bianchetti a causa di epistassi, al suo posto in campo Ceccherini", ha fatto sapere il club grigiorosso.
Le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese:
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adams, Zapata
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
