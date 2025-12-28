Cremonese, Bianchetti: "Col Napoli giocato con coraggio. Il gol su rimpallo ci ha penalizzato"

Matteo Bianchetti, capitano della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta dei grigiorossi in casa contro il Napoli. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club lombardo.

La partita di oggi è stata più complicata per impostazione o per la qualità dei giocatori?

"L’abbiamo interpretata nel modo giusto sin dall’inizio, il gol su rimpallo ci ha penalizzato perché andare sotto contro una grande squadra come il Napoli rende tutto più difficile. Abbiamo giocato con coraggio, proponendo il nostro gioco pur consapevoli della loro grande qualità di squadra e dei singoli: oggi Hojlund ha fatto la differenza".

Vi aspettavate questo spartito tattico, con Hojlund spesso lanciato in verticale?

"Sì, ma sappiamo anche che non possiamo permetterci di fare troppi raddoppi perché loro hanno tanti giocatori forti e anche nel rinvio del portiere un’arma importante. Abbiamo provato ad interpretare la partita e l’abbiamo fatto bene, concedendo qualche spazio e due gol sfortunati. La squadra ha fatto comunque una buona partita considerando la qualità degli avversari".

Come sta a livello fisico?

"Contro il Lecce mi sono rotto il setto nasale e ho avuto diversi giorni di problemi di epistassi. Dovrò giocare un mese e mezzo con la maschera per evitare di prendere altri colpi".

Moumbagna e Johnsen sono entrati bene con incursioni e lanci lunghi, poi è cambiato qualcosa. Avete optato per altre strategie?

"Il Napoli si è abbassato e non c’era più l’attacco della profondità, abbiamo cercato soluzioni alternative ma loro sono abilissimi sia in fase offensiva che in fase difensiva".

Crede che alcune occasioni si potessero sfruttare di più?

"In partite così bisogna sfruttare al massimo le poche occasioni che si hanno, purtroppo non ci siamo riusciti ma c’è sempre stata la volontà di riattaccare e aggredire la partita. Questo è lo spirito giusto".