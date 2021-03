Che gara si aspetta con l'Inter? Gasperini: "Un test, livello molto vicino a quello del Real"

Che gara si aspetta con l'Inter? E' una delle domande poste questa sera in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che dopo il 5-1 rifilato al Crotone ha risposto così in merito al prossimo match di campionato: "È un bel test importante anche per capire la nostra crescita. Meritano assolutamente il primo posto, sono stati i più continui e i più forti. Andiamo a confrontarci per capire il nostro parametro con loro, ma anche in vista della sfida di Madrid. Considero l'Inter una squadra molto vicina a quel livello, può essere un testa anche in chiave del Real".

