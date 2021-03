live Atalanta, Gasperini: "Ilicic? Se avrà continuità può fare la differenza"

22.45 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro il Crotone.

23.00 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro: "Abbiamo fatto una buona prestazione anche nel primo tempo, abbiamo creato tante opportunità. Abbiamo fallito anche alcune occasioni clamorose, la squadra sta comunque dimostrando molto".

È tornata l'Atalanta schiacciasassi?

"L'importante è che siano arrivati i tre punti, poi il resto è sintomo di buona condizione. Abbiamo dato la sensazione di non pagare tutte queste partite ravvicinate che stiamo giocando, abbiamo una buonissima condizione fisica".

Ilicic?

"Ha giocato molto bene. Stasera stava bene, ha fatto le sue giocate. Non ho mai avuto dubbi, se lui riesce ad avere continuità ha delle doti fisiche ed atletiche importanti, ho già detto che potrà essere decisivo nel finale di stagione. Abbiamo vinto noi, se vinciamo per gli altri diventa difficile. È un campionato incredibile e molto bello, siamo tante squadre e ora il Milan è più vicino, a soli quattro punti. Ci sono tante squadre in pochissimi punti. Tutto è ancora aperto, ci siamo anche noi".

Che gara si aspetta con l'Inter?

"È un bel test importante anche per capire la nostra crescita. Meritano assolutamente il primo posto, sono stati i più continui e i più forti. Andiamo a confrontarci per capire il nostro parametro con loro, ma anche in vista della sfida di Madrid. Considero l'Inter una squadra molto vicina a quel livello, può essere un testa anche in chiave del Real".

23.03 - È terminata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.