Che mercato sarà: da Agoumé a Jankto, i 5 colpi più attesi in Bundesliga

Ci siamo. Il mese di gennaio sarà quello della riapertura del calciomercato. Una sessione fondamentale, vista la pandemia e un calendario inevitabilmente intasato e compresso. Di seguito i cinque colpi più attesi in Bundesliga:

Lucien Agoumé al Bayern Monaco? - Situazione interessante, quella relativa a Lucien Agoumé. Il centrocampista classe 2002 è di proprietà dell’Inter, ma attualmente in prestito allo Spezia. Secondo i media tedeschi, sulle sue tracce ci sarebbe niente meno che il Bayern Monaco. Il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic lo avrebbe inserito nella lista dei possibili colpi a centrocampo assieme all’astro nascente del calcio francese Eduardo Camavinga del Rennes. Da capire cosa deciderà di fare l’Inter, che a gennaio valuterà sulla possibilità di trovare al giocatore una nuova sistemazione visto il poco spazio trovato tra le fila liguri.

Jakub Jankto nel mirino dell’Hertha Berlino - Ancora una trattativa che potrebbe coinvolgere un club italiano, anche se difficilmente già a gennaio. L’Hertha Berlino è tra i club, assieme all’Hoffenheim e a diversi club inglesi, che hanno messo nel mirino Jakub Jankto. La Sampdoria nell’estate 2018 lo pagò quasi 15 milioni di euro ed è chiaro che un’eventuale cessione dovrà portare una plusvalenza importante a bilancio. Tutto dipenderà da come si concluderà l’attuale stagione, ma il piano dei blucerchiati è di riuscire almeno a raddoppiare la cifra.

Krzystof Piatek, dall’Hertha al possibile ritorno al Genoa - Il nome di Krzystof Piatek continua a circolare in casa Genoa. Se Scamacca dovesse partire, Enrico Preziosi potrebbe infatti provare a regalare nuovamente il polacco a Ballardini, con l'attaccante che proprio con l'attuale tecnico rossoblù ha attraversato il suo miglior momento della carriera, mettendo a segno 13 gol in 19 partite, prima di passare al Milan per 35 milioni. Il presidente del Grifone avrebbe anche già una base d'accordo con l'Hertha Berlino: prestito a 4 milioni e obbligo di riscatto a 21 in caso di salvezza.

Aymen Barkok ha stregato la Roma - Aymen Barkok è una delle sorprese più positive dell’avvio di campionato dell’Eintracht Francoforte. Non è un caso, quindi, che il calciatore sia finito nel mirino dei top club d’Europa. Sulle sue tracce c’è il Siviglia di Monchi, ma anche la Roma. L’esterno marocchino è in scadenza nel 2022 e per questo i tedeschi potrebbero decidere di monetizzare subito la sua cessione, onde evitare di perderlo a zero. I giallorossi e il loro ex ds sono pronti a darsi battaglia sul mercato.

Aster Vranckx, primo colpo del Wolfsburg - Era stato accostato anche a Parma e Milan, ma Aster Vranckx alla fine andrà al Wolfsburg. I tedeschi hanno già ufficializzato il quadriennale per il centrocampista 18enne che giocherà fino al termine dellastagione con il Mechelen. Un colpo interessante in prospettiva per una squadra che quest’anno sta facendo bene e che non intende mollare il colpo.