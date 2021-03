Che ricetta ha usato per risollevarvi? Pioli: "Qualche inciampo, ma mai dimenticato come si gioca"

Che ricetta ha usato per risollevare il Milan? "Il lavoro e la convinzione nelle nostre qualità. Degli inciampi non possono far dimenticare a una squadra come si gioca, quello che ci ha permesso di essere la sorpresa del 2020. Dovevamo solo rivedere delle situazioni e avere una squadra molto più compatta. La fiducia non è mai mancata nonostante all'esterno si parlasse di tanta negatività, non era così", è stata la risposta di mister Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia del big match col Napoli.