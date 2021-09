Chelsea, Tuchel: "A questi livelli non puoi subire un gol così facile. Noi puniti per questo"

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha commentato a caldo la sconfitta contro la Juventus in Champions League, sottolineando tutti gli errori della propria squadra nell'1-0 dello Stadium: “A questo livello non si può subire un gol facile come questo nei primi istanti del secondo tempo. Quando sai cosa sta per succedere – ha detto il tecnico ai microfoni di BT Sport come riporta il sito della Uefa - e hai un'organizzazione difensiva come la nostra, di solito è sempre possibile riuscire a difendersi. Siamo stati puniti per questo".