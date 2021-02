Chi ha speso di più in Europa? West Ham primo a sorpresa grazie a un giocatore di Championhip

Che sia stato un mercato in tono minore basta vedere la mole di trasferimenti, i giocatori che si sono trasferiti, le cifre investite e le squadre che hanno speso di più.

A sorpresa il club più spendaccione è il West Ham United, che in verità ha investito i propri denari riscattando Said Benrahma dal Brentford, squadra di Championship. Il club aveva ufficializzato l'acquisto del nazionale algerino lo scorso 16 ottobre in prestito con obbligo di riscatto, che è stato esercitato il 29 gennaio. Per l'attaccante fin qui 14 presenze con due assist all'attivo ma nessun gol. Gli hammers hanno poi speso 1.6 milioni per il danese Frederik Alves, annunciato a dicembre giusto prima dell'avvento della Brexit anche sul mercato. Chiusura con Jesse Lingard il cui prestito di sei mesi dal Manchester United è costato 1.7 milioni. C'è da sottolineare, comunque, che i soldi spesi sono stati quasi del tutto recuperati dalla cessione di Sébastien Haller all'Ajax.

Proprio i lancieri grazie al solo acquisto dell'attaccante franco-ivoriano balzano al secondo posto dei club che hanno speso di più a gennaio. Caso raro, quello di una rappresentante di un campionato che non appartiene alla Top 5. Quello di Haller con i suoi 22.5 milioni spesi è il trasferimento più costoso della storia della Eredivisie: battuto per mezzo milione David Neres. L'Ajax da qualche anno ha cambiato parzialmente politica decidendo di concedersi il lusso della "spesa folle". Con l'addio di Huntelaar e diversi giocatori infortunati il club ha rotto gli indugi, considerando anche un calendario come quello di gennaio che opponeva la squadra sia al PSV che al Feyenoord. Ciliegina sulla torta l'arrivo in prestito di Oussama Idrissi, altro giocatore come Haller che conosceva già il campionato olandese. All'AZ era uno dei protagonisti, al Siviglia decisamente meno.

Chiude il podio il Manchester United grazie al solo Amad Diallo. Si parte da 21 milioni ma la cifra è destinata a salire grazie ai bonus che potrebbero portare a un costo complessivo di 40 milioni. Ole Gunnar Solskjar ha deciso per un approccio morbido, mandando il diciottenne a farsi le ossa con la squadra riserve. E tanto per cominciare ha segnato una doppietta, schiantando il Liverpool.