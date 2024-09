Chi sono il 'Maresciallo' Maripan e Borna Sosa, i colpi finali del Torino sul mercato

Volti Nuovi, rubrica di TMW sui giocatori all'esordio in Serie A

Negli ultimi giorni di questo mercato estivo gli uomini mercato del Torino hanno regalato un paio di graditi rinforzi per mister Vanoli, tra difesa e centrocampo. È arrivato per esempio il caudillo cileno Guillermo Maripan, soprannominato 'Maresciallo' e pronto a prendersi un posto nel cuore della retroguardia granata, magari comandandola come dicono gli piaccia fare. Alto e potente, Maripan ha esperienze pregresse tra la patria, la Spagna (con l'Alaves) e la Francia, in cui appunto ha vestito la maglia del Monaco nel Principato.

Vagnati e Cairo sono riusciti poi a completare con successo anche l'assalto a Borna Sosa, convincendo l'Ajax a scendere alle loro condizioni per liberarsi del classe '98, nazionale croato e in grado di giocare a sinistra sia in una difesa a quattro che da centrocampista esterno a tutta fascia, stile tornante di una volta. Resistente e abbastanza veloce, non rientrava nel progetto che ha in mente Farioli in quel di Amsterdam e ad approfittarne ci ha pensato il Torino, disposto a scommettere sulle sue qualità. Se poi succede in prestito con diritto di riscatto, come nel caso di Sosa, le aspettative sono tali da non rischiare di rimanerci schiacciati.

LA SCHEDA DI MARIPAN

Nome: Guillermo Alfonso Maripán Loaysa

Data di nascita: 6 maggio 1994

Nazionalità: cileno

Ruolo: difensore centrale

Da dove e come arriva: dal Monaco a titolo definitivo

LA SCHEDA DI SOSA

Nome: Borna Sosa

Data di nascita: 21 gennaio 1998

Nazionalità: croato (doppio passaporto tedesco)

Ruolo: terzino, esterno di centrocampo

Da dove e come arriva: dall'Ajax in prestito con diritto di riscatto