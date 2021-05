Chiellini si gode l’ennesimo trofeo in attesa della decisione sul futuro. In campo ha parlato chiaro

Quattordicesima Coppa Italia in cassaforte (per la Juve al J|Museum) ma una stagione che ancora deve fornire il verdetto più decisivo per il futuro della Juventus: a quale delle due competizioni europee parteciperà la Vecchia Signora. Strascichi di gioia per il trionfo di Reggio Emilia con Andrea Pirlo che ha concesso un giovedì di riposo alla squadra che da oggi metterà il mirino sull’ultimo appuntamento della stagione in programma domenica sera a Bologna. Dove, fra gli altri, resta ancora in lizza per un posto da titolare anche Giorgio Chiellini che nelle ultime uscite ha dimostrato di voler proseguire la propria carriera con gli scarpini ben allacciati sul rettangolo verde.

A REGGIO LA COPPA È DI BUFFON - Non è stato un dettaglio passato inosservato. Il saluto al bianconero di Buffon è coincisa con una coppa da alzare al cielo tra le mani del capitano della squadra. Sulla carta Chiellini, nella pratica però il numero 3 ha concesso al portiere di coronare la sua ultima con la maglia della Juventus con il trofeo da sollevare. Tra le righe un segnale: non il canto del cigno in bianconero del livornese. Che ha poi anche descritto la stima nei confronti di Buffon: “È una serata che Gigi si meritava, come tutta la squadra, gli allenatori, la dirigenza”. E aggiunto: “Ora dobbiamo fare il nostro lavoro, vincendo a Bologna che non sarà facile. E poi speriamo di avere notizie da altri campi”, insomma tutto fuorché l’esempio di chi “ha mollato”.

CONTRATTO IN SCADENZA, A BREVE LA SCELTA DELLA JUVE - L’ultimo accordo firmato con la Juventus ha scadenza 30 giugno 2021: calendario alla mano, poco più di un mese. In mezzo anche l’Europeo con la fascia da capitano al braccio della Nazionale italiana. La volontà di Chiellini è quella di continuare almeno un altro anno con Madama. La dirigenza bianconera riflette: da un lato la volontà di dar vita a un nuovo ciclo, dall’altro il peso, in campo e nello spogliatoio, del capitano. A stretto giro di posta i nodi verranno al pettine. Intercettato da Tuttomercatoweb l’agente Davide Lippi è stato chiaro: “Se quello che continuo a vedere è il vero Chiellini non ci sono dubbi sul fatto che possa continuare a giocare. Il calcio ha ancora bisogno di uno così". Così come il diretto interessato che ha voglia di aggiungere ancora trofei ai 19 in bianconero già messi in bacheca: “Io sto bene, sono tranquillissimo. Nella mia testa mi sto godendo il presente e sono molto felice di questi mesi”. Non resta che attendere la decisione definitiva sull’asse Agnelli-Paratici-Chiellini.