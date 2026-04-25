Chivu elogia i calciatori dell'Inter: "Sono andati contro corrente rispetto alla narrazione di inizio anno"

La vittoria del Napoli contro la Cremonese ha rimandato soltanto di qualche giorno l'appuntamento dell'Inter con la matematica conquista dello scudetto. Per i nerazzurri, quindi, contro il Torino domani sarà l'occasione per dare un altro segnale al campionato. "Siamo sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto - ha sottolineato mister Cristian Chivu in conferenza stampa -. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per metterci in questa situazione, ma consapevoli che mancano ancora partite e punti per questo sogno".

Con due trofei si potrebbe parlare di impresa? "Questa squadra ha sempre provato a farle. Quando alleni qui hai sempre obiettivi, è la storia dell'Inter e della società attuale".

In cosa si sente migliorato Chivu? "Ho la fortuna di allenare un ambiente che conosco molto bene. Nulla mi ha sorpreso, a parte il lato umano, i ragazzi mi hanno davvero stupito. In questi anni questo gruppo ha fatto cose straordinarie, poi certi obiettivi non li hanno raggiunti e hanno subito ingiustizie che non si meritavano. Mi ha colpito il loro senso di appartenenza e il come stanno bene insieme. A inizio anno si parlava di ciclo finito, sono rinati, sono andati contro corrente rispetto alla narrazione di inizio anno. E non è un caso che siamo primi e in finale di coppa, in Champions sicuramente dovevamo fare meglio ma lì mi prendo io la responsabilità di quella partita specifica col Bodo. Li amo da morire e me li tengo stretti".