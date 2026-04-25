Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Inter, Chivu: "La squadra ha sempre messo la faccia. Stankovic? Un pensiero su di lui lo faremo"

Inter, Chivu: "La squadra ha sempre messo la faccia. Stankovic? Un pensiero su di lui lo faremo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:51Serie A
Bruno Cadelli

Ultimi passi verso lo scudetto. L’Inter domani affronta il Torino per avvicinarsi ancor di più al tricolore. Tra poco l’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per presentare il match contro i granata.

14.30 - comincia la conferenza stampa

Come arriva la squadra al match? Cosa chiede alla squadra?
"Serve l'atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti".

Come state vivendo il momento?
"Siamo sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto. Sappiamo quanto abbiamo lavorato ma siamo consapevoli che mancano ancore partite e punti a uno dei nostri obiettivi".

Com'è riuscito a tirare fuori questo rendimento dopo la sosta?
"Io parlo di una stagione intera, siamo arrivati alla sosta con un bel vantaggio. Arrivarci con la sconfitta contro il Milan ha creato qualche critica, poi abbiamo auto l'opportunità di fare buone prestazioni, la gara con la Roma è stata importante e poi a Como eravamo consapevoli della difficoltà e l'abbiamo portata a casa".

Negli Stati Uniti aveva parlato di interismo e dopo il Como di Pazza Inter, dovesse arrivare anche uno dei trofei, si può parlare di impresa?
"Questa squadra ha cercato sempre di fare imprese ed è sempre stata competitiva. Quando alleni l'Inter hai grandi obiettivi. Questa squadra ha dimostrato quanto è competitiva ed è sempre stato un obiettivo per noi.".

Come sta Bastoni?
"Stringe i denti e sta facendo lavoro di condizionamento atletico. Oggi si è allenato con la squadra, Petar sta bene e negli ultimi due mesi ha avuto un problema alla mano con una tripla frattura e non l'abbiamo mai detto. Tanto di cappello a lui, ha giocato tante partite con il gesso, ora che sta bene è tornato a pieno regime. Ora non è più condizionato, la mano lo aveva un po' frenato".

Cos'è una cosa che non le abbiamo mai chiesto?
"Non mi viene in mente niente, siete talmente bravi con le domande. Non ci ho mai pensato, l'anno prossimo se sarò ancora qua vi potrò dire meglio nel dettaglio le domande che avrei voluto (ride ndr)".

Come spiega la differenza tra primo e secondo tempo?
"Noi abbiamo fatto più di cento gol in stagione, tutti parlano di quello che è accaduto nelle ultime partite. Io parlerei di una squadra che ha sempre messo la faccia e che ha cercato di essere competitiva, nel bene e nel male, cercando sempre la prestazione. Ultimamente forse abbiamo alzato un po' il livello dal punto di vista dell'orgoglio rispettando l'avversario".

Vuole sempre un'Inter che segni tanto?
"I gol si fanno e si prendono soprattutto quando hai un atteggiamento propositivo. Dipende dalla squadra che affronti anche. Poi credo che la cosa più importante sia essere propositivi, sarebbe un eccato non sfruttare la qualità individuale dei ragazzi. Credo siano finiti i tempi un cui le miglior difese vincono i campionati. Il calcio è più dinamico e più di intensità. Possiamo ancora migliorare, l'altra sera Bayern-Real è finita 4-3. Il calcio si sta piegando sempre di più nelle transizioni offensive, bisogna adattarsi".

Come sta Lautaro? Gioca Sommer?
"Lautaro è migliorato e la settimana prossima dovrebbe rientrare in gruppo. Sommer vediamo domani".

Come ricorderebbe tra dieci anni questo gruppo? In che cosa si sente migliorato?
"Io faccio la mia esperienza, ho la fortuna di allenare una squadra che conosco bene, avevo la fortuna di conoscere un po' tutti e tutto. Non sono stato sorpreso da nulla nella professionalità, mi ha colpito la parte umana dei ragazzi che hanno cercato di fare qualcosa di straordinario. Mi prendo questa volontà loro e il senso di appartenenza. Mi ha colpito l'unità. Quando hanno capito che si può essere competitivi e andare contro la narrazione sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta per essere quello che sono sempre stati e non è un caso che siamo primi con un bel margine e una finale di Coppa. Potevamo fare meglio in Champions ma lì mi prendo io la responsabilità. Sono orgoglioso di loro, li amo da morire e a volte mi viene in mente che mettere un giovane allenatore forse gli ha creato qualche disagio per certi aspetti. Io però gli ho sempre detto tutto in faccia".

Aleksandar Stankovic vorrebbe riportarlo qui?
"Stiamo già andando oltre, cominciamo a parlare di mercato. Lui è un giocatore che stiamo seguendo con attenzione e sappiamo tutto quello di buono che ha fatto. Io lo conosco benissimo da quando aveva 4 o 5 anni, è quasi come un figlio per me. Lui è cresciuto nel campionato svizzero e belga, abbiamo scelto di fargli fare un'esperienza in un campionato competitivo ed è stata fatta una scelta consapevole. Un pensero su di lui lo faremo in fase di mercato senza problemi".

14.50 - termina la conferenza stampa

Articoli correlati
Inter, Diouf per ora è rimandato: doppia possibilità per l'estate, può partire in... Inter, Diouf per ora è rimandato: doppia possibilità per l'estate, può partire in prestito
Nicola Berti si è sposato: "Hayet è più pazza di me. Trascorsi da playboy? Mica tanto... Nicola Berti si è sposato: "Hayet è più pazza di me. Trascorsi da playboy? Mica tanto trascorsi"
Cannavaro sulla crisi del calcio italiano: "Coverciano la smetta di sfornare patentini"... Cannavaro sulla crisi del calcio italiano: "Coverciano la smetta di sfornare patentini"
Altre notizie Serie A
Cagliari, riscatti in bilico: da Kilicsoy e Folorunsho fino a Belotti, cosa trapela... Cagliari, riscatti in bilico: da Kilicsoy e Folorunsho fino a Belotti, cosa trapela per l'estate
Fiorentina, Fagioli è un punto fermo: si ascolteranno solo offerta da 35 milioni... Fiorentina, Fagioli è un punto fermo: si ascolteranno solo offerta da 35 milioni a salire
Pisa, Caracciolo: "Dobbiamo finire bene per ripartire più forti" Pisa, Caracciolo: "Dobbiamo finire bene per ripartire più forti"
Nicola Berti si è sposato: "Hayet è più pazza di me. Trascorsi da playboy? Mica tanto... Nicola Berti si è sposato: "Hayet è più pazza di me. Trascorsi da playboy? Mica tanto trascorsi"
Parma, Circati: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile, speriamo nella parte... Parma, Circati: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile, speriamo nella parte sinistra di classifica"
Pisa, il ds Gabbanini: "Ogni scelta futura partirà dal conoscere le persone, capire... Pisa, il ds Gabbanini: "Ogni scelta futura partirà dal conoscere le persone, capire i valori"
Juventus, Spalletti recupera Yildiz e Vlahovic: anche il serbo sarà a disposizione... TMWJuventus, Spalletti recupera Yildiz e Vlahovic: anche il serbo sarà a disposizione contro il Milan
Parma, Cuesta: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, pensiamo solo al Pisa"... Parma, Cuesta: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, pensiamo solo al Pisa"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva
Immagine top news n.2 Milan, Allegri: "Non commento Conte. Sedersi ora a tavola a parlare di mercato..."
Immagine top news n.3 Chiellini: "I progetti a lungo termine non esistono. Spalletti? Convinto possa essere la guida del futuro"
Immagine top news n.4 Hojlund, Napoli fino al 2030: il riscatto del cartellino potrebbe scattare già contro il Como
Immagine top news n.5 Lukaku ha sacrificato il rapporto con Conte sull'altare dell'ultima vetrina Mondiale
Immagine top news n.6 Sorloth dice di sì, Goretzka si avvicina: il Milan ha già in canna i primi due colpi da Champions
Immagine top news n.7 Roma, il dado è tratto: pieni poteri a Gasp. Avrà voce in capitolo sul mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.2 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, riscatti in bilico: da Kilicsoy e Folorunsho fino a Belotti, cosa trapela per l'estate
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fagioli è un punto fermo: si ascolteranno solo offerta da 35 milioni a salire
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Caracciolo: "Dobbiamo finire bene per ripartire più forti"
Immagine news Serie A n.4 Nicola Berti si è sposato: "Hayet è più pazza di me. Trascorsi da playboy? Mica tanto trascorsi"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Circati: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile, speriamo nella parte sinistra di classifica"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, il ds Gabbanini: "Ogni scelta futura partirà dal conoscere le persone, capire i valori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il miglior Pittarello nei pro: doppia cifra per l'attaccante che trascina il Catanzaro
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Spezia 4-2, le pagelle: Pittarello si scatena nel finale, Hristov disastroso
Immagine news Serie B n.3 Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Il Catanzaro travolge e mette nei guai lo Spezia: 4-2 al "Ceravolo", giallorossi quinti
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Palumbo: "Gol importante per la squadra e per la stagione. Non dobbiamo mollare"
Immagine news Serie B n.6 Una perla di Valoti risponde a Petriccione: Catanzaro e Spezia al riposo sull'1-1
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ds Trapani: "Chiediamo scusa alla città e all'intera tifoseria. Abbiamo commesso errori"
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Longo: "Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare la partita"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Dossena: "Tenevo ai playoff. Futuro? Vedremo se si vorrà andare avanti insieme"
Immagine news Serie C n.4 Livorno, Venturato: "Vogliamo onorare l'impegno. Futuro? Non è il momento di parlarne"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Poluzzi: "I playoff sono un'opportunità. ogliamo preparaci nel migliore dei modi"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 38ª giornata: oggi in campo il Girone A, domani la promozione nel B. La guida completa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?