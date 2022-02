Christillin su Juve-Toro: "Punto tutto su Vlahovic. Il suo acquisto è stata una scelta vincente"

Evelina Christillin, membro del board Fifa e tifosa della Juventus, ha rilasciato questa breve dichiarazione a La Stampa in vista del derby contro il Torino: "Per la partita di domani punto soprattutto su un giocatore che possa risolverla e chiuderla: Dusan Vlahovic. Acquistare l'attaccante serbo è stata una scelta vincente e credo molto anche in Zakaria. Spero anche nel recupero completo di Dybala".