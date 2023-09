Chukwueze: "In estate i tifosi mi scrivevano ovunque “Milan, Milan, Milan”, fantastico"

Il nuovo acquisto Samuel Chukwueze, ha rilasciato un'intervista a Football Fans Tribe parlando del suo trasferimento al Milan, svelando anche cosa mister Pioli gli abbia chiesto come priorità per facilitare il suo adattamento al nuovo campionato: "Il mister mi chiede di parlare in italiano, ho un insegnante e piano piano sto imparando".

Cosa ti ha convinto ad andare al Milan?

“Ho parlato anche con Victor (Osimhen, ndr), che è in Italia da qualche anno. Mi ha detto di venire, e che il Milan è un buon club. In estate i tifosi mi scrivevano ovunque “Milan, Milan, Milan”. Quando i tifosi ti vogliono così tanto, quando dicono che hanno bisogno di te allora ci pensi seriamente. Sono stati così contenti di vedermi. I tifosi mi volevano, ma ovviamente è stato importante anche l’allenatore, che mi ha fatto capire di essere desiderato. Il mister mi ha chiamato per convincermi. C’è stato un equilibrio tra le due cose, mi sono sentito desiderato. Quando sono arrivato e c’erano i tifosi anche all’aeroporto è stato fantastico. Mi hanno seguito ovunque quando dovevo fare le visite mediche, erano sempre lì per me”.