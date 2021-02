Cinquecento volte in Serie A per Handanovic. Che si candida anche per l'anno prossimo

vedi letture

Vicino al rinnovo, finalmente a quota 500 partite in Serie A. Samir Handanovic da Lubiana ha vestito nella propria carriera le maglie dell'Inter, del Treviso, dell'Udinese e della Lazio. Una sola partita in biancoceleste, ma è anche l'avversaria che ha permesso di arrivare a questo traguardo davvero importante. Quante gare potrà giocare ancora da indiscusso titolare nell'Inter? Perché è evidente che nella prossima stagione potrebbe esserci una situazione un pelo differente rispetto a quanto visto finora.

INVESTIMENTO PESANTE? È vero che in estate ci sarà un giro di portieri innescato da Donnarumma e che forse proseguirà con Szczesny, Pau Lopez, Dragowski, probabilmente Meret, magari anche Gollini e Musso. Così l'Inter dovrà scegliere cosa fare nella situazione attuale: probabilmente Handanovic sarebbe anche in grado di scegliere una via alla Toldo, diventando un'alternativa sicura al primo portiere che dovrà comunque essere dal pedigree importante.

STRADA PER UN GIOVANE? È l'altra possibile domanda per Handanovic. Lasciargli ancora un anno di titolarità, magari prendendo un giovanissimo di belle speranze - in Primavera si parla un gran bene di Stankovic, figlio d'arte ça va sans dire - per farlo crescere e poi, piano piano, lasciargli prendere il timone. Sarà una scelta da fare, anche se non a breve, nonostante le 500 partite del portiere sloveno.