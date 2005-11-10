Cisse diventa capocannoniere d'Europa League. Gli fa compagnia un norvegese
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:55Serie A
autore Gaetano Mocciaro
15.10.2026 23:55Serie A
L'exploit del milanista gli vale il primo posto nella graduatoria dei marcatori del torneo. Avanzano anche Kolo Muani e Woltemade
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Con la tripletta realizzata contro il Salisburgo, Alphadjo Cisse balza al comando della classifica marcatori di Europa League. Prima posizione che il trequartista condivide col norvegese Kristoffer Zachariassen del Ferencvaros, autore di una doppietta nell'ultimo turno contro il Viktoria Plzen. Appena dietro Woltemade e Kolo Muani, che si sono ripetuti a Vigo dopo le reti segnate al NEC Nijmegen. Questa la classifica nel dettaglio:
EUROPA LEAGUE - LA CLASSIFICA MARCATORI
3 reti: Zachariassen (Ferencvaros) e Cisse (Milan)
2 reti: Schick (Bayer Leverkusen), Duran (Benfica), Oh e Murillo (Besiktas), Rayan (Bournemouth), Pino (Crystal Palace), Kolo Muani e Woltemade (Juventus), Olsen (Lillestrom), Guddal (Sparta Praga)
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