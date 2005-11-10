Alphadjo Cisse, arrivato a 10 gol in stagione, è stato uno dei protagonisti della vittoria del Milan ad Atene contro l'Olympiacos per 2-4. "Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Sicuramente tornare dall'intervallo con lo svantaggio non è stato facile, però abbiamo fatto un buon secondo tempo e siamo contenti di aver portato questi tre punti a casa", le sue parole ai microfoni di MilanNews.it in zona mista. "Sicuramente fare gol è sempre bello. Oggi non sono contento della mia prestazione, però ci portiamo a casa il gol e la vittoria. Nel primo tempo potevo fare molto meglio".

Ci sono margini di crescita? "Siamo a novembre. Però comunque arrivo da una stagione in cui sono stato fermo quattro-cinque mesi, quindi diciamo che riprendere il tutto, anche se siamo già a novembre, non è semplice. Però sto lavorando per questo"

Com'è il rapporto con Amorim? "È molto bello lavorare col mister e il suo staff. Ci aiutano molto, stiamo crescendo e il suo lavoro, diciamo, che sta venendo fuori"

Hai sbloccato il repertorio del gol di testa? "È una cosa nuova, diciamo che nei trascorsi non l'ho mai fatto. Forse avrò fatto un gol di testa nella mia carriera, quest'anno sono già due e vedremo"