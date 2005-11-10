Dieci gol stagionali, a novembre e alla prima vera stagione in Serie A. Con il colpo di testa che ha consentito ai rossoneri di pareggiare i conti al Pireo, Alphadjo Cisse è diventato il primo giocatore del Milan a raggiungere la doppia cifra in questa stagione: sei reti in campionato, quattro in Europa League. Curiosamente, l’ultima è arrivata da centravanti, ruolo nel quale il classe 2006 ha giocato nella ripresa della gara con l’Olympiacos, dopo l’uscita dal campo di Goncalo Ramos. Una soluzione alla quale Ruben Amorim era ricorso anche domenica con il Frosinone, ottenendo lo stesso risultato. Acquistato a febbraio dal Verona e lasciato fino a fine stagione al Catanzaro, Cisse sta avendo un rendimento che probabilmente neanche la dirigenza rossonera si sarebbe aspettata. E che dovrebbe tenere in conto.

Le difficoltà di Ramos e la crescita di Cisse

Qualche giorno fa, Ruben Amorim ha spiegato la differenza tra i due giocatori, sottolineando come Cisse abbia la possibilità di arrivare in area con gli inserimenti da dietro, mentre Ramos dipende molto di più dalla capacità della squadra di servirlo. Tutto vero, ma nelle ultime due partite il ventenne italiano ha dimostrato di saper occupare l’area anche partendo da una posizione più avanzata. Sa far tutto, e tutto bene. Con lui da centravanti, peraltro, il tecnico portoghese può schierare contemporaneamente Hutchinson, Pulisic e Moreira, tutti protagonisti della rimonta in Grecia. Una combinazione offensiva che meriterebbe qualche verifica in più, magari dal primo minuto.

Quanto è prioritario un attaccante a gennaio?

Le parole di Gerry Cardinale su Endrick hanno alimentato le aspettative dei tifosi rossoneri in vista del mercato invernale. L’eventuale partenza in prestito di Francesco Camarda - oltre ai pochi gol di Ramos - giustificherebbe numericamente l’arrivo di un altro attaccante, ma la crescita di Cisse dovrebbe incidere anche sulle valutazioni della società in termini di investimenti. Il Milan ha esigenze piuttosto evidenti in altri settori del campo, a partire dalla difesa: difficile soddisfarle tutte a gennaio. Il rovescio della medaglia è che un altro fromboliere aumenterebbe le ambizioni. Ma, forse, prima di destinare una parte consistente del budget a un nuovo centravanti, varrebbe la pena capire fino a che punto non possa esserlo il suo attuale miglior marcatore, e soprattutto non si rischi di fare ombra alla vera rivelazione italiana di questa stagione.