Tra i protagonisti della rimonta greca del Milan c’è Alphadjo Cisse: “Non abbiamo fatto un buon primo tempo, ma siamo contenti di aver portato questi tre punti a casa - ha detto a SportMediaset -. Fare gol è sempre bello, oggi non sono contento della mia prestazione, ma mi porto a casa la rete e la vittoria”.

Perché non sei contento?

“Sono sicuro che il primo tempo potevo farlo molto meglio a livello personale”.

Cosa è successo?

“Non è mai facile, però abbiamo una squadra forte e ribaltare il risultato in uno stadio forte è bello. Siamo contenti, rientreremo più sereni, ma lunedì abbiamo un’altra battaglia da portare a casa”.

Ti piace giocare da prima punta?

“Mi piace, mi metto a disposizione della squadra”.

A che punto sei fisicamente?

“Sicuramente posso crescere, siamo a novembre, però arrivo dopo una stagione con cinque mesi di stop. Riprendere tutto non è semplice, ma sto lavorando per questo”.

Ti accendono le notti europee?

“L’Europa League è una bella competizione, siamo una squadra forte”.

Obiettivo 20 gol?

“Non c’è. O forse non ve lo dico. Faremo i conti a fine stagione”.

Com’è lavorare con Amorim?

“È molto bello lavorare con il mister e con il suo staff, ci aiutano molto e stiamo crescendo”.

Siete più rilassati sulla qualificazione?

“No. Ci credevamo prima di questa partita e dobbiamo crederci ancora”.