Cisse capocannoniere in Europa League. Il tandem juventino a una marcatura di distanza
Gaetano Mocciaro
Con la rete segnata all'Olympiacos, Alphadjo Cisse balza al comando della classifica marcatori di Europa League. Il trequartista era già stato protagonista nella partita vinta a Salisburgo, dove aveva realizzato una tripletta. Gruppo ampio di capocannonieri, considerando che il milanista condivide il primato con altri sei giocatori. A una sola lunghezza il tandem juventino Kolo Muani e Woltemade, entrambi però rimasti a secco nella partita contro l'Omonia Nicosia.
4 reti: Chery e Linssen (NEC Nijmegen), Beljo (Dinamo Zagabria), Cisse (Milan), Diakite (Sturm Graz), Duran (Celtic), Rayan (Bournemouth)
3 reti: Olaitan (Besiktas), Zachariassen (Ferencvaros), Kolo Muani e Woltemade (Juventus), Bischoff (NEC Nijmegen), Kabongo (Viktoria Plzen), Fountas (OFI Creta), Gomez (Real Sociedad), Meerdink (AZ Alkmaar), Pino (Crystal Palace)