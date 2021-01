Colombo chiuso da Mandzukic, il Milan pensa al prestito: Cremonese e Brescia interessati

L'arrivo di Mario Mandzukic, verosimilmente, ridurrà drasticamente le possibilità di mettersi in mostra per Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante rossonero potrebbe così decidere di partire in prestito, per fare un po' di esperienza e avere continuità. Sulle sue tracce, riporta Sky Sport, ci sono Cremonese e Brescia.