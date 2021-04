Come sta Ekdal? Ranieri: "Niente di grave. Domani giocherà Adrien Silva al suo posto"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche dell'infortunio di Ekdal: "Sembra non sia niente di grave. Domani giocherà Silva, perché appunto mancando Ekdal è il giocatore ideale per quel ruolo. Bisogna sempre considerare che è un campione d'Europa, non è facile cambiare nazione. E' stato fermo per parecchio tempo, quasi otto mesi. Il nostro campionato è il più difficile al mondo, ha stentato all'inizio poi ha ingranato e adesso è uno dei punti di forza di questa squadra".