Commisso celebra i 7 anni di proprietà della Fiorentina: "Grazie a chi ha fatto parte del percorso"
lI presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha pubblicato sulle proprie storie Instagram un commento che celebra i sette anni scattati proprio oggi dall’acquisizione della società gigliata da parte di suo padre Rocco e, in generale, della famiglia Commisso. Queste le sue parole: "Oggi celebriamo sette anni da quando abbiamo acquisito l’ACF Fiorentina. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso".
I risultati della famiglia Commisso alla guida della Fiorentina
2019-2020 - 10ª in Serie A.
Quarti di finale di Coppa Italia.
2020-2021 - 13ª in Serie A.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
2021-2022 - 7ª in Serie A.
Semifinale di Coppa Italia.
2022-2023 - 8ª in Serie A.
Finale di Coppa Italia.
Finale di Europa Conference League.
2023-2024 - 8ª in Serie A.
Semifinale di Coppa Italia.
Semifinale di Supercoppa italiana.
Finale di Europa Conference League.
2024-2025 - 6ª in Serie A.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Semifinale di Conference League.
2025-2026 - 15ª in Serie A.
Ottavi di finale di Coppa Italia.
Quarti di finale di Conference League.