TMW Como a caccia di rinforzi sulla trequarti: Chaibi dell'Eintracht tra i nomi più caldi

Il Como cerca di rinforzarsi in vista dell'estate che verrà. Perché sarà quella, con tutta probabilità, dove il club degli Hartono e del presidente Mirwan Suwarso dovrà costruire una rosa pronta per prender parte alle competizioni europee. Sicché anche negli obiettivi, non mancheranno nomi di maggior esperienza e pedigree internazionale. Detto di Nicolas Kuhn, esterno d'attacco tedesco finito sul mercato, la società allenata da Cesc Fabregas ha in mente (almeno) un rinforzo nel ruolo. Con Nico Paz destinato all'addio, arriverà un vice Martin Baturina sulla trequarti ma è anche sull'esterno che il mercato guidato dal ds Charlie Ludi è attivo.

Tra i nomi segnati in rosso sul taccuino degli scout c'è quello di Fares Chaibi, nazionale algerino, parte della Nazionale che ha giocato anche l'ultima Coppa d'Africa, in forza all'Eintracht Francoforte. Le notizie di mercato degli ultimi tempi hanno accostati al classe 2003, passaporto francese (è nato a Lione), anche club di Premier League (Brighton e Brentford), ma il Como è interessato al ragazzo.

Che a ventitré anni è un giocatore che ha fatto della polivalenza una delle sue armi migliori. Gioca sull'esterno, prevalentemente sulla sinistra ma può agire anche a destra, sulla trequarti (ed è lì che può essere il vice Baturina o il dopo Kuhn) e anche da mezzala offensiva. Tutte skills gradite a Fabregas, che ama giocatori duttili e polivalenti come Chaibi, scuola Tolosa, in Bundes all'Eintracht Francoforte dall'estate del 2023.