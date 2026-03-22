Live TMW Como, Baturina: "Mi aspetto sempre una chiamata della Croazia. Non facile qui all'inizio"

14.58 - Martin Baturina, autore del sesto gol in campionato alla sua prima stagione in Serie A, parlerà a breve in conferenza stampa dopo il 5-0 inferto al 5-0 al Pisa. Diretta testuale a cura di TMW.

Ti aspettavi di giocare titolare? Sei entrato e hai fatto gol e ora parti con la Nazionale...

"Noi vogliamo sempre giocare, ma oggi il mister ha fatto dei cambi e aveva le sue ragioni. Io sono felice del mio gol, ho contribuito nel miglior modo possibile. Io sono davvero felice di aver aiutato la squadra e mi aspetto di fare bene in Nazionale".

Quanto ti senti importante per questa squadra? Sei gol nel girone di ritorno...

"Volevo solo mostrare queste qualità, con gol o assist. Mi sento importante, ma penso tutti qui. Questa è la nostra forza".

TMW - Ti aspetti una chiamata per il Mondiale? Quanto è stata dura aspettare il tuo momento nella prima metà di stagione?

"Mi aspetto sempre una chiamata. Devi fare bene per ricevere la chiamata dalla tua Nazionale. Non è stato facile all'inizio, per varie differenze riscontrate, ma da giocatore devi credere in te stesso e l'ho sempre fatto".