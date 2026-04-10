Como, due assenze pesanti contro l'Inter. Fabregas guarda oltre: sorpresa in difesa?

Il pareggio a reti bianche con l'Udinese ha lasciato un retrogusto amaro nel lunedì di Pasquetta dalle parti di Como. Specialmente per chi, come Cesc Fabregas, bramava di ampliare ulteriormente il divario con le inseguitrici per un posto in Champions League la prossima stagione. Ma dopo cinque vittorie di fila in campionato e lo stop lontano da casa, al Sinigaglia busserà alla porta la chimera dei lariani e del tecnico spagnolo.

Due assenze pesanti, Lahdo out

Tralasciando il lungodegente Addai, per la sfida ad alta quota contro l'Inter Fabregas non ha ricevuto buone notizie dallo staff medico. Jacobo Ramon non recupera in tempo dal problema allo psoas che lo ha messo fuori gioco nella sosta nazionali, impedendogli di raggiungere la Nazionale spagnola: insieme ad Jesus Rodriguez (reduce da un colpo fastidioso ad altezza ginocchio destro contro il Pisa) nelle ultime ore ha svolto un lavoro personalizzato. Entrambi salteranno il big match di domenica sera, salvo sorprese. E Adrian Lahdo? Fuori dai convocati contro l'Udinese, è ancora alle prese con un acciacco fisico rimediato con la Svezia U21.

Come cambia la formazione

Come già visto a più riprese negli appuntamenti di gala della stagione, Fabregas potrebbe cucire un abito differente per il suo Como contro l'Inter. Probabilmente riproponendo una difesa a tre: al momento gli unici centrali a disposizione siano Diego Carlos, Kempf e Goldaniga, ma Van der Brempt ha già dimostrato di saper giocare anche da braccetto destro. In avanti spazio ad Assane Diao, accentrato da numero 9, con Nico Paz in appoggio e Baturina più "basso", da mezzala ibrida.

Quando tornano Ramon ed Jesus Rodriguez

Nella migliore delle ipotesi il ritardo di condizione del centrale spagnolo scuola Real e dell'esterno offensivo ex Betis dovrebbe prolungarsi solo di un turno. Ergo, potrebbero tornare entrambi a disposizione contro il Sassuolo nell'anticipo del venerdì (18 aprile). Ma a questo punto della stagione il Como non vuole prendere rischi inutili e forzare i tempi, quindi Fabregas potrebbe anche pazientare per la grande partita di ritorno di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter (21 aprile). Perché in palio c'è il pass per la finale.