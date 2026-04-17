Live TMW Como, Fabregas: "Questi non siamo noi, chiedo scusa ai tifosi. Potevamo perdere 5-1"

20.48 - Cesc Fabregas, allenatore del Como, interviene in conferenza stampa per commentare il match odierno del Mapei Stadium contro il Sassuolo, valido per la 33esima giornata. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.

21.06 - Inizia la conferenza.

Cosa è successo oggi al Como?

"Voglio chiedere scusa alla nostra gente perché questa non è la squadra che ho in testa, questi non siamo io. Poi grandi complimenti a mister Grosso perché come ha preparato la gara è un capolavoro, con questo blocco basso. È vero che il Sassuolo non è tanto blocco basso ma l'idea giusta vale sempre e oggi in contropiede ci ha massacrato, per colpa nostra e per meriti loro. Mi prendo io la colpa. Non possiamo essere troppo negativi perché i panni sporchi si lavano in casa. Non dobbiamo mandare messaggi ultra negativi, bisogna essere prudenti e andare avanti. Oggi una grandissima prestazione del Sassuolo, una brutta prova nostra e dobbiamo andare avanti, non c'è tempo per lamentarci".

I cambi di formazione sono anche in vista dell'Inter?

"Sai come la penso, sai che guardo partita partita. Morata non iniziava una partita titolare da tre mesi, è quello che guadagna di più nella squadra, è entrato bene in partita in passato e avevo buone sensazioni. Poi se non lo metto mi dite perché non lo metto. Essere allenatore vuol dire non fare contenti tutti, lo sto imparando, e voglio andare avanti sulla mia strada. Non possiamo essere così presuntuosi da pensare a martedì, siamo il Como, calma, 20 mesi fa eravamo in Serie B e complimenti al Sassuolo perché poteva vincere 5-1 oggi e nessuno poteva dire niente".

Come ha visto Douvikas con Morata?

"Loro ci hanno aspettati con un blocco basso con il 4-3-3 ed era chiusissimo al centro, noi abbiamo provato di tutto ma oggi è mancata qualità nella scelta, anche nel primo tempo quando facevamo dei cross un po' per mancanza di qualità e un po' per la mancanza di non arrivare in area con tanta gente, ho scelto di schierare due punte per andare dentro con i cross, pensavo che l'idea potesse essere giusta ma alla fine chi mette dentro i cross sono i giocatori. Abbiamo due attaccanti che possono giocare bene insieme e allora con più cross potevamo attaccare meglio l'area".