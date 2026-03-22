Como, Fabregas: "Vittoria importante per ricordare Hartono, ecco come sta Jesus"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 5-0 nella sfida col Pisa: "Dipende da che prospettiva la si guarda, oggi è una vittoria importante perché abbiamo perso una persona importante per il mondo Como. La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro in una società seria. Oggi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia Hartono, è grazie a loro se possiamo vivere tutto questo. La vittoria di oggi è più importante per questo".

Vi aspettavate questo tipo di partita?

"In questi ultimi giorni ci siamo detti che sarebbe stata una partita diversa, abbiamo attaccato bene lo spazio sui primi due gol. La squadra è stata intelligente, è un'esperienza in più per la crescita dei ragazzi, ora c'è un po' di spazio per riposare: vediamo come stanno Jesus e Ramon, ma per noi è un orgoglio vederli andare in nazionale".

Che atmosfera si respira in città?

"Si respira un'aria molto bella, la gente è soddisfatta poi tutti vogliamo di più ma si sta godendo il percorso. 6-7 anni fa eravamo una squadra provinciale in Serie D, adesso si stanno facendo passi avanti: è difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani, stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa, sappiamo dove vogliamo arrivare e come lo vogliamo fare che per me è fondamentale".

Come sta Jesus Rodriguez?

"Ha preso due colpi, uno all'inizio e l'altro dopo 25 minuti, Non poteva continuare, è un giocatore esplosivo nei duelli e questo lo ha condizionato molto. Peccato, perché era una partita adatta alle sue caratteristiche, ma questo è il calcio e dobbiamo guardare avanti".