Ufficiale Il Como rinforza ancora la Primavera: preso l'attaccante Fustini dal Bologna

Il classe 2008 giocherà inizialmente nella squadra di Falsini: "Sono davvero felice di essere qui, le impressioni sono ottime".

Il Como vuole fare sul serio anche in Primavera. Il club lombardo continua a investire sulle giovanili e si è assicurato anche Kevin Fustini, attaccante classe 2008 che militava nel Bologna. Per lui il progetto è quello di testarlo nella squadra di Falsini e successivamente promuoverlo con Fabregas se confermerà le doti fatte intravede finora.

Il comunicato del Como

"Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio dell'attaccante italiano Kevin Fustini, rafforzando così la rosa della Primavera in vista della sua prima stagione in Primavera 1 e nella UEFA Youth League. Nato nel 2008, Fustini approda al Como dopo aver militato nel settore giovanile del Bologna. L'attaccante ha segnato otto gol nella scorsa stagione del campionato Under-17 e ha rappresentato l'Italia a livello giovanile, dall'Under-15 fino all'Under-17. Attaccante tecnicamente dotato e intelligente, Fustini si unirà alla squadra di Gianluca Falsini in vista di una stagione storica in Primavera 1 e nella UEFA Youth League. Il suo arrivo conferma ulteriormente l'impegno del Como 1907 nello sviluppo dei giovani talenti italiani".

Le parole di Osian Roberts, responsabile dello sviluppo del Como

"Kevin è un attaccante molto veloce e tecnicamente dotato, con una buona fisicità, esattamente le caratteristiche che cerchiamo in quel ruolo. È un calciatore italiano, il che è importante, ed è già stato inserito nella nazionale. Speriamo che possa sviluppare appieno il suo potenziale con noi".

Le parole di Kevin Fustini

"Sono davvero felice di essere qui. Le mie prime impressioni sono ottime. Questo progetto mi è piaciuto fin dall'inizio e lavorerò sodo qui a Como per crescere sia come giocatore che come persona".