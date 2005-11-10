Roma, l'Atletico Madrid e Molina dicono no alla prima offerta: la strada è in salita

Non c'è accordo sulla valutazione dell'esterno dei Colchoneros. L'argentino inoltre chiede lo stesso ingaggio per tornare in Italia.

Nahuel Molina è una delle tante opzioni per la fascia che la Roma sta valutando oltre a Read e Cacciamani. Il club giallorosso ha presentato un'offerta da 17 milioni di euro, bonus inclusi, all'Atletico Madrid per provare a strappare il sì e acquistare così l'argentino, ma al momento manca l'accordo sulla valutazione dell'ex Udinese, con l'operazione che pare destinata a essere in salita.

Anche il giocatore non è convinto

Molina a Madrid si trova benissimo, anche se tornerebbe volentieri in Serie A. Il problema però è che è disposto a muoversi solamente mantenendo l'attuale ingaggio e questo non sembra poterglielo garantire la Roma. Attualmente dunque, non solo non c'è l'intesa con i Colchoneros, manca anche quella con il classe '98, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028.