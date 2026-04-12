Como, Valle: "Dall'andata siamo cresciuti tanto, proviamo a fare il nostro gioco"
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Il terzino del Como Alex Valle ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Inter valido per la 32^ giornata di Serie A.
Cosa c'è nella pancia del Como?
"La Juve ha fatto il suo lavoro, adesso noi abbiamo un avversario difficile e dobbiamo avere la mentalità di vincere ogni partita. Proveremo a fare il nostro".
Hai studiato Dumfries?
"Grandissimo giocatore, devo provare a fare il massimo e vedremo".
Stasera il Como come dovrà essere?
"Dall'andata siamo cresciuti tanto, dobbiamo provare a fare il nostro gioco ed essere forti".
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