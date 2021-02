"Compatti possiamo riscattarci". Rivedi Di Francesco nella conferenza stampa pre Torino

vedi letture

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Torino. Rivedi il video con le parole dell'allenatore: "Se sono ancora qui è perché credo che possiamo ancora risollevare le sorti di questa squadra. È normale che poi dietro alla chiacchiere ci vogliano i fatti. Non dobbiamo piangerci addosso, c'è solo un modo per venirne fuori, stare compatti. Rappresentiamo un popolo, lo sappiamo e dobbiamo lottare".