Torino ok in Inghilterra, Burnley battuto 1-0. E Abate si gode i volti nuovi (Fitz-Jim compreso)

Il Torino batte 1-0 il Burnley in amichevole grazie a Dembelé. Buoni segnali per Abate e positivi gli esordi di Comuzzo, Comert e Fitz-Jim

Il nuovo Torino inizia a prendere forma e torna dall’Inghilterra con una vittoria. Il test contro il Burnley finisce 1-0, è Dembelè a segnare il gol decisivo nella prima frazione di gioco. Il tecnico Abate può sorridere per il risultato e per una prestazione che ha dato buoni spunti, oltre ai buoni esordi di Comuzzo, Comert e Fitz-Jim.

Primo tempo

Abate prova subito la difesa dei nuovi, insieme a Coco giocano Comuzzo e Comert con Paleari tra i pali in attesa di Perri. Ci sono anche diversi prodotti del vivaio che abbassano notevolmente l’età media della squadra, con la coppia di mediani Gineitis-Luongo tra gli esterni Dembelé e Cacciamani e in attacco Njie sulla trequarti con Vlasic a supporto di Simeone. Il Toro patisce l’approccio aggressivo del Burnley, nei primi tre minuti gli inglesi retrocessi in Championship battono tre corner e chiudono i granata nella loro metà campo. Poi, però, la squadra di Abate prende le misure e Simeone ha una grandissima occasione, lanciato a rete e fermato dal portiere Weiss. Il Toro trova a spazi a sinistra con Cacciamani e Njie, al 18’ è proprio lo svedese a partire da quel lato e a trovare l’assist vincente per Dembelé che sblocca la gara. In difesa vanno ancora oliati i meccanismi, Comert è protagonista di un paio di disattenzioni alle quali mette una pezza ma alla fine i granata si salvano e vanno al riposo in vantaggio

Secondo tempo

Entrano Mascardi, Ismajli, Oristanio e Casadei al posto di Paleari, Comert, Vlasic e Njie, l’occasione migliore a inizio ripresa è ancora per Simeone ma il Cholito non ha il suo solito killer instinct e spreca il pallone del raddoppio. Nella nuova girandola di cambi all’ora di gioco entra anche l’ultimo arrivato Fitz-Jim che si piazza in mediana al fianco di Gineitis, pure Casadei e Aboukhlal hanno la palla del 2-0 ma entrambi la falliscono. Il risultato resta in bilico, servono un paio di interventi di Mascardi per tenere inviolata la porta e portarsi a casa l’1-0 che dà un po’ di autostima al gruppo di Abate. Adesso ci saranno altre due amichevoli per il Toro, sono in programma martedì contro il Vado al Filadelfia e sabato ad Avellino contro i campani. Poi sarà tempo di fare sul serio, a Ferragosto ci sarà l’esordio in gara ufficiale in Coppa Italia contro la Carrarese allo stadio Olimpico Grande Torino.