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Conceicao: "Arrivare alla Juve la scelta giusta. Ora il mio obiettivo è vincere trofei qui"

Conceicao: "Arrivare alla Juve la scelta giusta. Ora il mio obiettivo è vincere trofei qui"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
ieri alle 15:56Serie A
Simone Lorini

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, parla a The Athletic della sua carriera, sottolineando diverse scelte vincenti della sua vita: "Ho trascorso gran parte della mia infanzia all'estero a causa della sua carriera. Prima a Milano e Roma, poi in Portogallo. In Belgio allo Standard Liegi. Abbiamo vissuto anche in Grecia. Papà giocava nel PAOK e io ero nelle giovanili. Quindi, ho sempre avuto modo di conoscere culture e calci diversi. Questo ha contribuito a formarmi. La mia passione per il calcio è nata presto perché nella mia famiglia il calcio ha radici profonde. Credo di aver imparato molto di più stando in un solo posto. Più aspetti positivi che negativi per me. So che non tutti hanno avuto la fortuna che ho avuto io fin da bambino.

Mi sono trasferito dallo Sporting al Porto, la squadra del mio cuore e della mia famiglia. Papà ha giocato e allenato lì per molto tempo. È stato il club più importante della mia formazione, quello in cui ho esordito in prima squadra, con papà come allenatore. Dal Porto sono passato all'Ajax. Sentivo che fosse la scelta giusta per me. Ero stato campione portoghese. Volevo crescere come giocatore. Non è andata come speravo e sono rimasto lì solo un anno. Questo mi ha solo reso più determinato a tornare al Porto, a dimostrare quanto valessi. È stata la decisione giusta. Sono entrato nel giro della nazionale portoghese".

Il ritorno in Italia, stavolta per giocare: "Mi sono trasferito alla Juventus nel 2024. Anche questa volta, la scelta giusta, un club enorme che sta attraversando una fase in cui vuole tornare a vincere titoli. La Serie A è molto tattica. Per gli attaccanti è molto più difficile segnare, molto più difficile far emergere le proprie qualità. Le squadre giocano con una linea difensiva a cinque e la cosa principale è non subire gol. Ma tutto questo mi rende un giocatore migliore. Sono felice alla Juventus e il mio obiettivo principale è vincere titoli con la Juventus".

Il rapporto con CR7: "Ho un ottimo rapporto con Cristiano, è il primo a darmi consigli. Visto chi è, merita tutta l'attenzione. Sono felice di essere nello spogliatoio con lui, ma mi insegna anche cose sulla vita al di fuori del calcio. L'importanza della famiglia. L'alimentazione. Come vivere la vita. Come recuperare il corpo. Bisogna fare molti sacrifici per arrivare ai massimi livelli".

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