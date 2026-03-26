Conceicao spegne i rumors sul Liverpool: "Sono già in una big e alla Juventus mi sento felice"

Francisco Conceicao vede solo in bianco e nero. L'esterno offensivo della Juventus, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo, ha spento i rumors sul suo futuro ribadendo il suo immenso amore per la Vecchia Signora. Queste le sue parole sul presunto interesse del Liverpool:

"Si parla di un grande club, ma io gioco in un grande club dove sono felice. Al momento sono concentrato solo su queste due partite con la Nazionale e poi mi concentrerò sulla parte finale del campionato per aiutare al massimo il mio club. Sono in un grande club dove la pressione per vincere è molta. Devo solo continuare a lavorare e contribuire con gol e assist".